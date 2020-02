Imprensa argentina crava proposta do Vasco por Martín Benítez; clube recusa técnico espanhol

​ O ​Vasco segue se movimentando no mercado em busca de novos reforços para o plantel do técnico Abel Braga . Com apenas um contratação para a temporada , o Gigante da Colina trabalha na negociação do meia-atacante Martín Benítez , que pertence ao Independiente, da Argentina. O atleta é tratado como ‘plano A’ da diretoria para a posição, carente na equipe.

De acordo com as informações do site Lance, o jogador está insatisfeito no clube argentino e, por isso, teria mostrado o interesse em fazer parte do elenco vascaíno. Por outro lado, o Cruz-Maltino esbarra na condição imposta pelo Independiente, ou seja, a equipe deseja vender o meia-atacante. Porém, o Vasco não tem condições de comprar atletas devido ao momento financeiro delicado.

Mesmo assim, o clube carioca não abaixou a cabeça e mostrou que ainda está vivo na disputa pelo profissional. Conforme informa o jornalista argentino ​ Matias Martinez , da rádio La Red, a diretoria vascaína teria oferecido 200 mil dólares, cerca de R$ 878,4 mil, pelo empréstimo do jogador. A imprensa argentina confirmou que nesta quinta-feira (20), o atleta reafirmou seu desejo de sair do clube. Sendo assim, a decisão estaria nas mãos do presidente do Rojo.

