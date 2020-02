In Loco tem VAGAS DE EMPREGO abertas em São Paulo e Pernambuco; veja os cargos

Interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

A In Loco tem vagas de emprego em São Paulo e Pernambuco! Saiba mais: uma das vagas pode ser sua!

Sobre a In Loco

“Trabalhamos por um mundo onde a tecnologia traz conveniência sem invadir a privacidade das pessoas. Esse é o propósito de todo o time que constrói a In Loco todos os dias. Através de uma tecnologia de localização 100% brasileira e mais precisa do que o GPS, somos especialistas em mapear a jornada de consumidores no mundo físico de forma anônima. É assim que transformamos informações em soluções de negócios que conectam marcas com pessoas, entregando conveniência e garantindo a privacidade. Nós estamos apenas começando e contamos com você para nos ajudar a construir o futuro.”

“O que mais valorizamos no nosso dia a dia é a nossa cultura. Procuramos pessoas que sejam capazes de:

Colocar o consumidor em primeiro lugar: acreditamos que conveniência e privacidade devem coexistir.

Agir como donos: sempre pensamos no que faríamos se a empresa fosse nossa.

Ser ágil: aprendemos rápido, decidimos sabiamente e alteramos o status quo.

Pensar grande: somos ambiciosos e não temos medo de tomar riscos.

Trabalhar como um time: juntos vamos mais longe.”

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (31/01/2020) são:

Customer Success Specialist São Paulo / Sp

Solutions Engineer (Android Developer) São Paulo / Sp

Diversidade – Inclusão De Novos Talentos (Pcd) Não Informado /

Controllership Manager São Paulo / Sp

Strategic Planning And Corporate Finance Specialist São Paulo / Sp

Head Of Legal São Paulo / Sp

Developer Marketing Analyst Recife / Pe

International Business Development São Paulo / Sp

Sales Executive | Media São Paulo / Sp.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/inlocoglobal.

