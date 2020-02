Independiente x Fortaleza | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Com promessa de presença maciça de torcedores tricolores em Avellaneda, o Fortaleza encara, nesta quinta-feira (13), o primeiro duelo continental de sua história. Pela primeira fase da Copa Sul-Americana, ​o Leão terá pela frente ninguém menos que o Independiente, um dos clubes mais vitoriosos do futebol argentino. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Independiente (ARG) x Fortaleza ​Motivo: ​Jogo de ida da primeira rodada da Copa Sul-Americana 2020 ​Data: ​13/02/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG) ​Árbitro: ​Wilmar Roldán (COL) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Independiente: ​Campaña; Bustos, Franco Barreto, Sánchez Miño; Lucas Romero, Blanco, Braian Romero, Cecilio Domínguez; Fernández e Silvio Romero. ​Provável Fortaleza: ​Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Juninho, Felipe, Osvaldo, Romarinho, Mariano Vázquez; Wellington Paulista.

Dono de sete taças da ​Libertadores e duas Sul-Americanas, o tradicionalíssimo Independiente conta com uma equipe bastante experiente e calejada. Lucas Romero, ex-Cruzeiro, é o dono da lateral-esquerda, enquanto Cecilio Domínguez é o ‘regente’ do meio de campo. Gastón Silva, lateral, é o único desfalque da equipe para o duelo.

O ​Fortaleza, sob a batuta de Rogério Ceni, vive um bom início de temporada e tem como ponto forte o seu sistema ofensivo, que costuma jogar com dois velocistas e dois atacantes mais fixos e de bom poder de finalização. O único desfalque do Tricolor de Aço para o compromisso fica a cargo de Ederson, que se recupera de um problema na coxa e nem viajou à Argentina.

Últimos cinco jogos

​Independiente Fortaleza​ ​Independiente 2 x 3 Newell’s Old Boys (13/12) Vitória 0 x 0 Fortaleza (25/01) – CdN ​Independiente 1 x 2 River Plate (19/01) ​Caucaia 0 x 1 Fortaleza (28/01) ​Boca Juniors 0 x 0 Independiente (26/01) ​Fortaleza 1 x 1 Ceará (01/02) – CdN ​Independiente 5 x 0 Rosário Central (01/02) ​Fortaleza 5 x 0 Uniclinic (05/02) ​Racing 1 x 0 Independiente (09/02) ​Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz (08/02) – CdN

Derrotado por seu maior rival no último final de semana, o Independiente chega ‘mordido’ para este duelo continental. Vale lembrar que o clube de Avellaneda tem uma conquista recente de Sul-Americana em seu currículo, tendo vencido o ​Flamengo na decisão da edição de 2017.

O Fortaleza abriu o ano com bons resultados no Estadual e na Copa do Nordeste, mas não esconde que seu ‘foco’ está na Sul-Americana, pelo ineditismo. Apesar do sistema ofensivo ser o ponto forte do time, a defesa vive boa fase: apenas um gol sofrido nos últimos 5 jogos.

