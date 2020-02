Influenciadores digitais são aprovados em testes para “Malhação: Transformação” – Bastidores

A próxima temporada da trama teen da Globo será lançada em maio.

Além do BBB20, a TV Globo também apostará em influenciadores digitais no elenco da próxima temporada de Malhação, que terá o subtítulo de “Transformação”.

De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, do UOL, a produção contará com Júlia Rodrigues, Melissa Fernandes, Guilherme Gonella, Juliana Nalu, Luan Argollo conta, Isacque Lopes e Luan Borges. Todos, segundo consta, foram aprovados por meio de testes.

Entre os veteranos, estão confirmados, até o momento: Malvino Salvador, Regiane Alves, Marcello Novaes e Mel Lisboa.

“Transformação”, com estreia prevista para maio e direção artística de Paulo Silvestrini, marcará a estreia da atriz Priscila Steinmann como roteirista titular de novela. Ela dividirá a autoria com Márcia Prattes.