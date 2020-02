Inscrito no Gaúchão, Coudet deve escalar destaque contra o Caxias; clube define estreia de Gustagol

​Com grande moral após vencer o Tolima, do Paraguai, na última quarta-feira (26), e classificar o ​Inter para a fase de grupos da Libertadores, o técnico Eduardo Coudet realizou uma atividade nesta sexta-feira (28), visando o duelo diante do Caxias, no sábado (29), pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O treinador abriu apenas 10 minutos do treinamento e deu poucas pistas dos titulares para o duelo. Apesar de poucas movimentações, Pedro Henrique, aprimorando a parte física, será desfalque, dando lugar a Zé Gabriel, improvisado no lado esquerdo da zaga formando a dupla com Rodrigo Moledo.

Já na lateral esquerda, Natanael deve começar entre os onze inciais. A novidade ficará por conta de Gustagol, apresentado na última quinta-feira (24), o atleta já regularizado e pode fazer a estreia no final de semana. Apesar de estar à disposição de Coudet, o artilheiro começará como opção no banco de reservas.

Com o mistério na escalação, o treinador argentino deve poupar muitos nomes e mandar uma equipe diferente, já que prioriza a Libertadores visando o duelo diante da Universidad Católica-CHI, pela fase de grupos do torneio. O jogo será realizado na próxima terça-feira (03), às 19h15, no Estádio Beira-Rio.

​Foto: Ricardo Duarte/Inter