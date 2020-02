INSS começa a pagar piso de R$ 1.045 ao beneficiários; veja quem pode

A partir do dia 19 de fevereiro, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) começa a pagar o piso de R$ 1.045. Aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência vão ter valores reajustados em suas folhas de pagamento. Aqueles que recebem o piso receberão o depósito até 6 de março.

O valor de R$ 1.039 foi definido em 31 de dezembro de 2019, levando em consideração a inflação de janeiro a novembro do mesmo ano. O cálculo chegou a um índice de correção de 3,86%. Porém, a estimativa ficou abaixo da medição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou o ano em 4,48%.

O governo optou por reajustar o salário mínimo, que resultou no acréscimo de R$ 6, se comparado ao vigente ao longo de janeiro deste ano. Se comparado ao salário mínimo vigente em 2019, o acréscimo foi de R$ 47.

O que é INPC?

O INPC se trata de um parâmetro que serve como referência para a correção anual dos benefícios da Previdência. Ele é utilizado pelo IBGE para medir o aumento do custo de vida das famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos.

Pagamentos em fevereiro

De acordo com o INSS, aproximadamente 35 milhões de aposentados e pensionistas vão estar na folha de pagamentos da Previdência em 2020. Os beneficiários vão receber seus pagamentos de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador.

Em 2020, a ordem dos pagamentos vai seguir o modelo de anos anteriores. Desta maneira, segurados que recebem até um salário mínimo vão começar a receber cinco dias úteis antes do término do mês correspondente.

Nos meses em que as datas de pagamentos coincidirem com feriados ou celebrações, a ordem dos dias de depósitos sofre alteração.

Confira abaixo as datas de pagamentos para beneficiários que recebem até um salário mínimo e também o calendário completo de pagamentos do INSS para o ano de 2020:

Calendário

Calendário

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo: 27/1; 19/2; 25/3; 24/4; 25/5; 24/6; 27/7; 25/8; 24/9; 26/10; 24/11 e 22/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo: 28/1; 20/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 28/7; 26/8; 25/9; 27/10; 25/11 e 23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo: 29/1; 21/2; 27/3; 28/4; 27/5; 26/6; 29/7; 27/8; 28/9; 28/10; 26/11 e 28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo: 30/1; 27/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 30/7; 28/8; 29/9; 29/10; 27/11 e 29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo: 31/1; 28/2; 31/3; 30/4; 29/5; 30/6; 31/7; 31/8; 30/9; 30/10; 30/11 e 30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021

Final 6

Para qualquer valor: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 7

Para qualquer valor: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 8

Para qualquer valor: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 9

Para qualquer valor: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 0

Para qualquer valor: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021

Como consultar o saldo do INSS?

É possível consultar os valores disponíveis na conta do INSS e também as datas e os valores dos benefícios alguns dias antes do depósito através do site meu.inss.gov.br.

Também é possível conseguir informações através do aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. O atendimento acontece de segunda a sábado, das 7h às 22h.