INSS: Novas regras para concessão da pensão em 2020; Entenda

Receber pensão por morte pode ficar mais complicado, pois as regras estão prestes a mudar com a nova alteração trazida pelo voto complementar do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) à reforma da Previdência.

O deputado mudou a redação de um artigo, de forma que mais segurados receberão menos que um salário mínimo na pensão. Antes dessa mudança, o benefício era de um salário mínimo quando a pensão era a única fonte de renda do beneficiário, agora é: “quando se tratar da única fonte de renda do conjunto de beneficiários”.

Então uma viúva que vive numa casa onde os filhos trabalham, pode passar a receber menos que um salário mínimo. A advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), pondera que a alteração é prejudicial e pode atingir os filhos menores, que não têm salário alto. “Entendo que ficou bem mais complicado com essa mudança.”

Benefícios da Previdência Social

Adriane também observa que a alteração pode elevar a judicialização das questões relacionadas à pensão. “Se esse filho que trabalha fica desempregado, a família volta a ter direito de receber o salário mínimo?” Para a advogada, essa deverá ser uma das questões a serem levadas ao Judiciário.

Se aprovada como está, a PEC apresentada pelo governo Bolsonaro em fevereiro vai fazer com que o pagamento do benefício seja por cotas.

Hoje, a viúva recebe 100% do valor a que o segurado que faleceu teria direito. Esse percentual vai cair para 60%. Outra mudança no voto de Moreira é sobre a pensão dos policiais.

Confira abaixo as mudanças que estão ocorrendo.

Mudanças no benefício deixado pelos falecidos

O voto complementar do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) endurece ainda mais as regras da pensão por morte

Agora, se alguém da família do segurado morto tiver renda, a pensão poderá ser menor do que um salário mínimo.

Como estava antes, no relatório inicial da PEC

A pensão por morte não poderá ser menor do que o salário mínimo quando “SE TRATAR DA ÚNICA FONTE DE RENDA AUFERIDA PELO BENEFICIÁRIO.”

Como ficou

A pensão por morte não poderá ser menor do que o salário mínimo “QUANDO SE TRATAR DA ÚNICA FONTE DE RENDA AUFERIDA PELO CONJUNTO DE DEPENDENTES”

Quem conseguirá receber o salário mínimo

Uma viúva sem filhos que não trabalha

Uma viúva com filhos menores, que esteja desempregada e cujos filhos não tenham idade para trabalhar

Quem pode receber menos do que o mínimo

Uma viúva desempregada com um dos filhos que trabalhe, mesmo que receba um salário baixo

Uma viúva que trabalhe, mesmo que tenha filhos menores, que não possam trabalhar

Nos casos em que a atual companheira e a ex-mulher terão direito de dividir a pensão, se uma delas trabalhar

Por exemplo:

Se uma segurada desempregada com um filho de 16 anos que faz estágio e ganha bolsa-auxílio de R$ 400 perde o marido

O marido teria direito a uma aposentadoria no valor de R$ 1.200. Ela e o filho terão direito a 70% do valor da aposentadoria, o que dá R$ 840. A família irá receber uma pensão neste valor, mesmo sendo menor do que o mínimo, hoje em R$ 998.

O marido teria direito a uma aposentadoria no valor de R$ 1.200. Ela e o filho terão direito a 70% do valor da aposentadoria, o que dá R$ 840. A família irá receber uma pensão neste valor, mesmo sendo menor do que o mínimo, hoje em R$ 998. Uma segurada desempregada perde o marido. Ele teria direito a uma aposentadoria de R$ 1.200. Por ser a única dependente, ela receberia 60% do valor da pensão, o que dá R$ 720. Como, neste caso, não se pode pagar menos do que um salário mínimo, ela receberá, então R$ 998.

Regras para ter a pensão na reforma da Previdência

A pensão poderá ser menor do que o salário mínimo, dependendo do caso

Além disso, não será mais pago 100% do valor de aposentadoria a que o segurado morto teria direito

O pagamento será por cotas

A pensão será de, no mínimo 60% para o beneficiário principal (viúva, por exemplo), mais 10% por beneficiário, até o limite de 100%

As cotas deixam de ser pagas quando o dependente perde o direito, como nos casos de filhos que completam 21 anos

Assim, uma viúva ou um viúvo só terá direito à pensão integral se tiver cinco dependentes

Quem acumula pensão e aposentadoria terá um redutor no segundo benefício.

Exceção

Um segurado que deixou dependente inválido ou com deficiência grave deixará uma pensão integral. Ou seja, o redutor não será aplicado.

Como é hoje?

A pensão por morte é igual a 100% do benefício ao qual o segurado que morreu teria direito de receber do INSS

A viúva ou o viúvo fica com todo o valor após os filhos completarem 21 anos.

Quem acumula pensão e aposentadoria do INSS pode ganhar mais do que o teto, hoje em R$ 5.839,45.

Fontes: complementação de voto do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) ao realatório da PEC (proposta de emenda à Constituição) 6/2019, advogada Adriane Bramante, do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).