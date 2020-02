INSS paga piso de R$ 1.045 a partir da próxima semana; veja quem pode

A partir da próxima semana, 19 de fevereiro de 2020, o INSS vai começar a pagar o piso de R$ 1.045. Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência começarão a receber o novo salário mínimo de R$ 1.045 a partir da folha de pagamentos de fevereiro, cujos depósitos terão início na quarta-feira (19), informou o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Mais informações sobre os benefícios

Com início no dia 27 de fevereiro, os benefícios da folha de janeiro ainda serão pagos com o valor de R$ 1.039 para segurados que recebem o piso.

Depois da gestão do presidente Jair Bolsonaro ter informado que vai enviar uma nova medida provisória ao Congresso para substituir a proposta anterior do governo, que reajustava o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, houve a confirmação do início do pagamento do novo piso do INSS.

O INPC é utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para medir o aumento do custo de vida para famílias com renda mensal de um até cinco salários mínimos. Este é o índice de inflação aplicado como referência para a correção anual dos benefícios da Previdência com valor acima do salário mínimo.

Informações sobre a folha de pagamento de fevereiro

Os que ganham o piso da folha de pagamentos do INSS de fevereiro terão o depósito da folha de pagamentos do INSS de fevereiro entre 19 de fevereiro e 6 de março.

A data em que cada beneficiário recebe a renda depende do número final do cartão de benefício, não considerando o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Calendário

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo: 27/1; 19/2; 25/3; 24/4; 25/5; 24/6; 27/7; 25/8; 24/9; 26/10; 24/11 e 22/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo: 28/1; 20/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 28/7; 26/8; 25/9; 27/10; 25/11 e 23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo: 29/1; 21/2; 27/3; 28/4; 27/5; 26/6; 29/7; 27/8; 28/9; 28/10; 26/11 e 28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo: 30/1; 27/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 30/7; 28/8; 29/9; 29/10; 27/11 e 29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo: 31/1; 28/2; 31/3; 30/4; 29/5; 30/6; 31/7; 31/8; 30/9; 30/10; 30/11 e 30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021

Final 6

Para qualquer valor: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 7

Para qualquer valor: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 8

Para qualquer valor: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 9

Para qualquer valor: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 0

Para qualquer valor: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021