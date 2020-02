INSS: Quem recebe um salário mínimo começa receber R$ 1.045 a partir de HOJE!

Os segurados do INSS que recebem até um salário mínimo começam a receber R$1.045 a partir desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Ao todo, serão 12 milhões de segurados. O novo piso nacional entrou em vigor em fevereiro.

Receberão o salário corrigido a partir de hoje, os segurados que têm cartão de pagamento com final 1. Na quinta-feira (20 de fevereiro), será a vez do grupo 2. Na sexta-feira (21 de fevereiro), o grupo 3.

Vale lembrar que durante o carnaval o calendário de pagamentos do INSS será paralisado. Sendo assim, não haverá crédito de valores nem mesmo na Quarta-Feira de Cinzas. Os saques voltarão a ser liberados no dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, para os que têm cartão de pagamento com final 4. E assim sucessivamente, até o dia 6 de março (final 0).

O valor a ser pago em fevereiro é maior no valor de R$6 se comparado ao valor de janeiro, quando o montante era de R$ 1.039, em função do reajuste concedido pelo governo federal com base na estimativa de inflação. Na ocasião, o índice aplicado foi de 4,1%.

Entretanto, ainda em janeiro, o IBGE divulgou o percentual oficial de inflação, que ficou em 4,48%. Após isso, o governo corrigiu o valor seguindo o índice inflacionário.

Quem recebe mais que um salário mínimo, os cerca de 23 milhões de segurados, terão o dinheiro creditado de 2 a 6 de março, de acordo com o final do cartão de pagamento. Serão dois grupos por dia, a começar pelos finais 1 e 6. Os últimos serão os grupos 5 e 0.

Calendário

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo: 27/1; 19/2; 25/3; 24/4; 25/5; 24/6; 27/7; 25/8; 24/9; 26/10; 24/11 e 22/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo: 28/1; 20/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 28/7; 26/8; 25/9; 27/10; 25/11 e 23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo: 29/1; 21/2; 27/3; 28/4; 27/5; 26/6; 29/7; 27/8; 28/9; 28/10; 26/11 e 28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo: 30/1; 27/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 30/7; 28/8; 29/9; 29/10; 27/11 e 29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo: 31/1; 28/2; 31/3; 30/4; 29/5; 30/6; 31/7; 31/8; 30/9; 30/10; 30/11 e 30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021

Final 6

Para qualquer valor: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021

Final 7

Para qualquer valor: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021

Final 8

Para qualquer valor: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021

Final 9

Para qualquer valor: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021

Final 0

Para qualquer valor: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021