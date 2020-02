Inter de Milão x Ludogorets | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na próxima quinta-feira (27), conheceremos os 16 clubes classificados às oitavas de final da Europa League 2019/20. Um deles sairá do confronto entre Inter de Milão e Ludogorets (BUL), que fazem o jogo da volta em Milão. A partida será disputada com portões fechados e sem acesso da imprensa – exceto operadores de câmeras para garantir a transmissão de televisão -, ​devido ao surto de coronavírus que atinge o Norte da Itália. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo decisivo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Inter de Milão x Ludogorets​ ​Motivo: ​16 avos de final da Europa League 2019/20 ​Data: ​27/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​San Siro, em Milão (ITA) ​Árbitro: ​Daniel Siebert (ALE) ​Onde assistir: ​Fox Sports 2

Prováveis escalações

​Provável Inter de Milão: ​Padelli; Godín, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barellà, Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro. ​Provável Ludogorets: ​Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Souza, Dyakov, Anicet, Wanderson; Marcelinho; Swierczok.

Com o clássico contra a líder Juventus batendo à porta – será disputado no próximo final de semana -, Conte sinaliza uma formação mesclada para este compromisso continental, afinal, venceu por 2 a 0 na Bulgária e tem a classificação encaminhada. Handanovic deve voltar a figurar entre os relacionados após se recuperar de uma lesão na mão, mas não sairá jogando. Lukaku deve ser poupado, enquanto Sensi e Gagliardini seguem no departamento médico.

Pelo lado do clube búlgaro, o treinador Pavel Vrba não tem lesionados ou suspensos para o duelo na Itália e terá seu time completo à disposição na busca por uma remontada improvável.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Inter de Milão Ludogorets​ ​Udinese 0 x 2 Inter de Milão (02/02) ​Ludogorets 0 x 1 Akhmat (06/02) ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Ludogorets 1 x 1 Slovan Bratislava (07/02) ​Inter de Milão 0 x 1 Napoli (12/02) – Copa ​Ludogorets 6 x 0 Botev Vratsa (15/02) ​Lazio 2 x 1 Inter de Milão (16/02) ​Ludogorets 0 x 2 Inter de Milão (20/02) ​Ludogorets 0 x 2 Inter de Milão (20/02) ​OFC Etar Veliko 1 x 1 Ludogorets (23/02)

Terceiro colocado na Serie A Tim, o time nerazzurrai vem de duas derrotas em solo nacional, sendo superado pela Lazio na rodada passada do Italiano e abrindo a semifinal da Coppa com revés para o Napoli. Sua jornada na Europa League começa nesta fase de 16 avos de final, já que veio como um dos terceiros colocados de chave na ​Champions.

Já o Ludogorets é o líder e virtual campeão de seu campeonato nacional. O Búlgaro está em sua rodada 23 de 26 programadas, com o time de Razgrad tendo sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Se classificou ao mata-mata da Europa League na segunda posição do grupo H, ficando atrás do Espanyol (ESP).