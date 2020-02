Inter de Milão x Napoli | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Estamos nos aproximando das rodadas finais das copas nacionais europeias, momento em que os ânimos se acirram e a ansiedade de gritar ‘é campeão!’ aumenta em cada torcida. No país da velha bota, quatro gigantes chegaram às semifinais: Inter de Milão, Napoli, Juventus e Milan. Os dois primeiros inauguram a penúltima fase da Coppa Itália 2019/20, no San Siro. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre o jogo de ida:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Inter de Milão x Napoli​ ​Motivo: ​Jogo de ida das semifinais da Coppa Itália 2019/20 ​Data: ​12/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio San Siro, em Milão (ITA) ​Árbitro: ​Gianpaolo Calvarese ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações



​Provável Inter: ​Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Moses, Vecino, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Martínez. ​Provável Napoli: ​Ospina; Di Lorenzo, Makismovic, Koulibaly, Rui; Lobotka, Demme, Zieliński; Politano, Milik, Insigne.

A Internazionale chega de peito estufado para este duelo eliminatório após derrotar no último final de semana, de forma emblemática e espetacular, o seu arquirrival Milan. Os Nerazzurri contarão com o retorno da sensação argentina ​Lautaro Martínez, que cumpriu suspensão de três partidas após expulsão. A baixa mais importante fica a cargo do goleiro Handanovic, que ainda se recupera de uma fratura. Valero, Sensi e Gagliardini também estão fora.

Pelo lado do Napoli, não há novas ausências além das lesões de longa data de Kevin Macult e Faouzi Ghoulam. Contratado a peso de ouro na última janela de verão, o mexicano Hirving Lozano segue ‘sofrendo’ para se adaptar ao novo clube e deve iniciar, mais uma vez, entre os reservas.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Inter de Milão Napoli​ Lecce 1 x 1 Inter de Milão (19/01) ​Napoli 0 x 2 Fiorentina (18/01) ​Inter de Milão 1 x 1 Cagliari (26/01) ​Napoli 1 x 0 Lazio (21/01) – Copa ​Inter de Milão 2 x 1 Fiorentina (29/01) – Copa ​Napoli 2 x 1 Juventus (26/01) ​Udinese 0 x 2 Inter de Milão (02/02) ​Sampdoria 2 x 4 Napoli (03/02) ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Napoli 2 x 3 Lecce (09/02)

Vivendo uma temporada inspirada e acima de qualquer expectativa, a Inter de Milão divide a liderança da Serie A com a Juventus e sonha com a dobradinha nacional. Para chegar até as semifinais, a equipe de Antonio Conte eliminou Cagliari (oitavas) e Fiorentina (quartas).

O Napoli, por sua vez, emplaca uma temporada medíocre em desempenho e resultados. Entre bastidores turbulentos e trocas de comando técnico, os Partenopei ocupam somente a décima primeira posição do Italiano e apostam todas as fichas na Coppa para salvar 2019/20. Neste mata-mata, os napolitanos eliminaram o Perugia (oitavas) e a Lazio (quartas).