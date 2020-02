Inter de Milão x Sampdoria | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Querendo retornar ao topo da tabela de classificação, a Inter de Milão entra em campo no próximo domingo (23), quando recebe a Sampdoria. Apesar da enorme distância entre os dois rivais na competição, a tendência é de jogo duro para os comandados de Antonio Conte. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo pela ​Serie A Tim 2019/20:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Inter de Milão x Sampdoria​ ​Motivo: ​25ª rodada da Serie A Tim 2019/20 ​Data: ​23/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: Estádio ​San Siro, em Milão (ITA) ​Árbitro: ​Matteo Mariani (ITA) ​Onde assistir: ​DAZN e RAI

Prováveis escalações

​Provável Inter de Milão: Padelli; Godín, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barellà, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez​. ​Provável Sampdoria: ​Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Os Nerazzurri tem os seus problemas para gerenciar neste compromisso. Samir Handanovic, titular absoluto no gol interista, segue se recuperando de lesão e ainda não tem condições de jogo. Esposito, Stefano Sensi, Gagliardini e Asamoah completam a lista de desfalques.

A Samp também chega desfalcada à Milão. Nicola Murru e Gastón Ramírez estão suspensos e não poderão entrar em campo, enquanto o zagueiro Alex Ferrari está fora de combate pelo restante da temporada por conta de uma grave lesão no joelho.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Inter de Milão ​Sampdoria ​Udinese 0 x 2 Inter de Milão (02/02) ​Lazio 5 x 1 Sampdoria (18/01) ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Sampdoria 0 x 0 Sassuolo (26/01) ​Inter de Milão 0 x 1 Napoli (12/02) – Copa ​Sampdoria 2 x 4 Napoli (03/02) ​Lazio 2 x 1 Inter de Milão (16/02) ​Torino 1 x 3 Sampdoria (08/02) ​Ludogorets 0 x 2 Inter de Milão (20/02) ​Sampdoria 1 x 5 Fiorentina (16/02)

A Inter ainda atua em três frentes na temporada, sonhando com os títulos da Serie A, Coppa e Europa League. Nesta última, a equipe italiana estreou no meio de semana, chegando no torneio como um dos terceiros colocados de chave na ​Champions. No Italiano, ocupa a terceira posição com 54 pontos somados, a três de distância da líder Juventus.

A Sampdoria vive um cenário totalmente diferente em relação ao seu adversário da rodada: só disputa uma competição e seu foco nela é se manter na elite nacional. Está na décima sétima posição com 23 pontos, a apenas um de vantagem do Genoa, equipe que abre a zona de rebaixamento.