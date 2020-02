Inter empata na Colômbia e decide vaga no Beira-Rio; Vasco avança na Sul-Americana

​A noite de quarta-feira (19) foi bastante agitada nos campos tupiniquins e sul-americanos, com partidas por competições regionais, nacionais e continentais mexendo com o coração do torcedor brasileiro. Internacional e Vasco da Gama entraram em campo por ​Libertadores e Sul-Americana respectivamente, com ambos retornando ao Brasil com resultados importantes na bagagem. Confira um breve resumo sobre as partidas:

Tolima (COL) 0 x 0 Internacional

Após eliminar a Universidad de Chile na segunda fase prévia, o clube gaúcho chegou de ‘peito estufado’ para a terceira última rodada da pré-Libertadores. O primeiro desafio para encarar o Tolima foi a longa viagem de quase 24 horas totais, muito em função da ausência de translados diretos para a cidade de Ibagué (COL). Em solo colombiano, o ​Colorado de Coudet não repetiu a boa atuação de terça passada, quando venceu os chilenos por 2 a 0: jogando sem Patrick e com dois volantes de contenção – Musto e Rodrigo Lindoso juntos -, o time vermelho esbarrou em muitas dificuldades criativas e pouco incomodou a defesa rival, somando apenas quatro finalizações certas na partida. Paolo Guerrero teve nova atuação apagada, enquanto Boschilia se destacou positivamente. O resultado de 0 a 0 mantém a eliminatória bem em aberto, com o Internacional tendo a vantagem de decidir no Beira-Rio.

Oriente Petrolero (BOL) 0 x 0 Vasco da Gama

Pelo jogo da volta da primeira rodada da Copa Sul-Americana, o ​Vasco até flertou com o perigo, mas não repetiu o ‘papelão’ de seu arquirrival carioca, Fluminense, eliminado na estreia. Após vencer em São Januário por 1 a 0 – graças a gol do argentino Cano -, o Cruzmaltino foi à Bolívia e confirmou sua classificação suada e sem muito brilho. Foi um jogo de poucas oportunidades claras em Santa Cruz de la Sierra, com a melhor chance do Vasco parando na trave ainda aos 37′ da etapa inicial, após belíssima finalização do garoto Talles Magno. No segundo tempo, uma chegada aguda para cada lado durante 50 minutos, até o lance que fez o coração de muito vascaíno congelar por um segundo: finalização forte do atacante Bueno explodindo na trave de Fernando Miguel, lance que poderia levar a decisão da vaga às penalidades. O empate sem gols garantiu a equipe de Abel Braga na segunda fase da competição continental.