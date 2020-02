Inter oficializa proposta e Boca encaminha futuro de Jan Hurtado; jogador é um pedido de Coudet

​A diretoria do ​Inter ainda não fechou o elenco, prometendo mais reforços para o decorrer da temporada. Informações de bastidores dão fala que o clube busca duas novas contratações e teria o aval do Eduardo Coudet para sacramentar as tratativas. Dentre as prioridades, o ataque é o mais visado.

Um dos nomes que ganha força nos bastidores é o de Jan Hurtado, de 19 anos, do Boca Juniors. O jogador, inclusive, ficou fora do jogo da equipe argentina no último sábado (08), diante do Atlético Tucumán, no qual terminou com a vitória dos comandados de Miguel Ángel Russo por 2 a 0.

Pedido por Coudet, a oferta do Saci seria de empréstimo e, de acordo com o site ‘ ​Revista Colorada’ , a compra de parte dos direitos do atacante também não estaria descartada. O contrato de Hurtado com o time argentino vai até junho de 2023, estando avaliado em 7 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais na cotação atual.