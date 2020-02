Interativo e antenado: Santos é exemplo positivo de ‘revolução’ em setor de comunicação

​Vivemos na era da tecnologia, onde os resistentes à modernização costumam ficar para trás. Ao falarmos de futebol, uma das maiores paixões nacionais, isso não muda muito: a instituição que não se atenta e não se adequa às demandas contemporâneas, perde muito. É preciso estar ligado ao que o torcedor gosta de consumir (redes, produtos, etc) e criar mecanismos de atração e fidelização dessas pessoas. Neste sentido, é impossível não tomar a fórmula adotada pelo ​Santos como ‘modelo’: o Alvinegro tem dado um show em seu setor de comunicação.

Um exemplo claro da ‘revolução’ promovida pelo Peixe em sua abordagem nas redes sociais foi a publicação da escalação santista para a clássico deste domingo (2), contra o Corinthians: no clima do ​Super Bowl LIV – decisão da principal liga de futebol americano do mundo -, a arte do XI inicial santista trazia todos os jogadores com os capacetes tradicionalmente usados por atletas do esporte norte-americano.





​​Estar antenado às questões atuais, publicações interativas, memes, provocações… Toda essa linguagem integra essencialmente o que é a dinâmica de rede social hoje. Ciente disso, o Peixe tem dado diversos ‘tiros certos’ ao longo dos últimos meses: as escalações com ​filtro de bebê (viral em 2019), o anúncio criativo de Fernando Uribe – ​onde está o nove? -, entre outros. A fórmula tem gerado frutos pra lá de positivos ao clube, que superou diversos recordes de interações/engajamentos em suas plataformas oficiais desde então.