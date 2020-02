Internacional anuncia contratação de lateral Renzo Saravia, ex-Racing

Sextou no ​Internacional! Pegando seus torcedores completamente de surpresa, o clube gaúcho utilizou suas redes e plataformas oficiais para anunciar a contratação de mais um reforço para a temporada 2020: trata-se do lateral-direito Renzo Saravia, de 26 anos, jogador argentino que pertence ao Porto (POR).

​​A negociação foi sacramentada junto ao gigante português via empréstimo, com validade até dezembro deste ano. Saravia é aguardado na capital gaúcha para a realização de exames médicos e posterior assinatura de contrato.

Sua contratação foi um pedido especial do comandante argentino Eduardo Coudet, com quem trabalhou ao longo da temporada 2018/19 no Racing (ARG), ano em que o clube de Avellaneda sagrou-se campeão nacional. As boas atuações do lateral-direito lhe renderam, em 2019, suas primeiras convocações para a Seleção da Argentina, fazendo parte do elenco que disputou a Copa América em solo brasileiro.