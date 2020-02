Internacional avança tratativas por atacante do Independiente; atleta é avaliado em R$ 21 milhões

​O​ Internacional continua se movimentando no mercado em busca de novos reforços para completar o plantel do técnico Eduardo Coudet para a temporada. Após receber uma resposta negativa do Boca Juniors, na tentativa da contratação de Jan Hurtado, o Colorado mira um atacante que já disputou Mundial e Sul-Americano sub-17 pela seleção Argentina.

De acordo com o jornalista ​Marcelo Salzano, da Band, o Inter estaria tentando por empréstimo a contratação do atacante Martín Benitez, do Independiente. Além disso, o staff do atleta de 25 anos teria confirmado a procura do clube. Tudo indica que o Colorado irá travar uma batalha nos próximos dias com o Vasco, visto que os clubes estão sondando o jogador.

Conforme o diretor de futebol do clube argentino, Jorge Damiani, o atleta já esteve na mira da equipe gaúcha na última temporada. O atacante revelado nas categorias de base do Independiente já despertou a atenção de dois clubes paulistas em 2017: Corinthians e Palmeiras. No entanto, na atual temporada, o jogador perdeu espaço e disputou apenas 12 partidas.

O que você acha do meia argentino Martín Benitez? Vasco estaria interessado no atleta do Independiente, mas o Internacional estaria em negociação avançada com o jogador! pic.twitter.com/Rh5GSA1tqa — 𝕾𝖔𝖈𝖎𝖊𝖉𝖆𝖉𝖊 𝕸𝖆𝖑𝖙𝖆 ✠® (@SOCIEDADEMALTA) February 11, 2020

Até o momento, a direção do Colorado não se manifestou com relação a tratativas. O atacante tem contrato vigente até o dia 30 de junho de 2021. Atualmente, é avaliado em 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 21,9 milhões. Para a posição, o clube adquiriu Marcos Guilherme. Mas, também conta com Guerrero, Peglow, Thiago Galhardo, Netto e William Pottker.