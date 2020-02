Internacional tenta contratar atacante do Boca Juniors avaliado em R$ 33 milhões

​O ​Internacional está em busca de mais um reforço e tem observado alguns nomes nos últimos dias. A prioridade da diretoria é acertar com um novo atacante, posição carente no elenco após muitas saídas desde o final da última temporada. Com uma lista de alvos em mãos, entregue pelo técnico Eduardo Coudet, a alta cúpula colorada estuda alternativas para viabilizar negócios.

A bola da vez na mira do Internacional atualmente está no Boca Juniors. De acordo com ​informação publicada pela “Revista Colorada”, a diretoria está interessada e negociando para fechar com Jan Hurtado. O atacante venezuelano, de 19 anos, chegou recentemente ao clube de Bueno Aires, sendo contratado junto ao também argentino Gimnasia y Esgrima. Segundo o ​Transfermarkt, site especializado em mercado da bola, o jovem está avaliado em 7 milhões de euros (cerca de R$ 33,11 milhões).

O objetivo do Internacional é conseguir um empréstimo de Jan Hurtado, mas uma pessoa do estafe do atacante revelou, em contato com a “Revista Colorada”, que não está descartada a possibilidade de o clube realizar uma oferta para comprar parte dos direitos econômicos. Em julho de 2019, o Boca Juniors desembolsou 5 milhões de dólares para fechar a compra do atleta. O contrato assinado tem duração até junho de 2023.

De olho em um reforço posso atuar tanto na referência do ataque quanto ao lado de Paolo Guerrero, o Internacional observa Jan Hurtado desde que surgiram especulações do interesse do Boca Juniors no camisa 9 peruano. Acumulando convocações para a Seleção Venezuelana, ele soma 18 partidas com a camisa xeneize, com dois gols e uma assistência.