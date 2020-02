Internacional x Grêmio | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​É apenas o primeiro Gre-Nal do ano. Mas já vale vaga em uma final. Se todos esperavam que, naturalmente, ​Grêmio e ​Internacional chegariam à decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, apenas um estará lá. E no início da noite deste sábado é que saberemos qual deles terá este mérito, depois de a bola rolar para o clássico de número 423 entre os maiores clubes do Rio Grande do Sul.

Ficha técnica​ Internacional x Grêmio​ ​Data 15/02/2020​ ​Hora 16h30min (horário de Brasília)​ ​Local Beira-Rio, em Porto Alegre​ ​Árbitro ​Jean Pierre Gonçalves Lima ​VAR ​Carlos Eduardo Nunes Braga ​Onde assistir TV Globo e Premiere​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Internacional Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílison e Boschilla; D’Alessandro e Guerrero.​ ​Grêmio ​Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano (Thiago Neves) e Everton; Diego Souza.

O Internacional, ainda invicto na temporada e embalado por conta da classificação à terceira fase da Libertadores, encara seu primeiro Gre-Nal sob o comando de Eduardo Coudet. Com Patrick lesionado, a entrada de Gabriel Boschilla deve ocorrer naturalmente. Com isso, o time colorado não tem grandes mistérios para o duelo. Pelo lado do Grêmio, a ausência da dupla de zaga titular faz com que David Braz e Paulo Miranda, mais uma vez, atuem lado a lado. Além disso, o técnico Renato Portaluppi conta com o retorno de Matheus Henrique, que estava com disputando o Pré-Olímpico com a seleção sub-23. A dúvida fica entre Thiago Neves e Luciano.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​INTERNACIONAL GRÊMIO​ ​São Luiz 3 x 4 Inter (29/01) ​Grêmio 0 x 2 Caxias (22/01) ​Ypiranga 0 x 0 Inter (01/02) ​Brasil de Pelotas 0 x 1 Grêmio (26/01) ​Universidad de Chile 0 x 0 Inter (04/02) ​Grêmio 2 x 1 São José (30/01) ​Inter 2 x 0 Novo Hamburgo (08/02) ​Grêmio 5 x 0 Esportivo (03/02) ​Inter 2 x 0 Universidad de Chile (11/02) ​Aimoré 2 x 1 Grêmio (09/02)

Quem vencer o Gre-Nal estará automaticamente classificado. Um empate levará a definição da vaga para os pênaltis.