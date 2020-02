Internacional x Tolima | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Uma vitória simples. É disso que o ​Internacional precisa para atingir o primeiro grande objetivo da temporada de 2020. Nesta quarta-feira, o time gaúcho recebe o Tolima, da Colômbia, em confronto de volta da terceira fase da chamada pré-Libertadores. Derrotando o rival depois de um empate sem gols em Ibagué na semana passada, o Colorado carimbará seu passaporte para a etapa de grupos da principal competição do continente sul-americano.

Ficha técnica​ Internacional x Tolima​ ​Data ​26/02/2020 ​Hora 21h30min (horário de Brasília)​ ​Local ​Beira-Rio, em Porto Alegre ​Árbitro ​Guillermo Guerrero (Equador) ​Onde assistir ​TV Globo e Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Internacional Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Boschilla; D’Alessandro e Paolo Guerrero.​ ​Tolima ​Montero; Castrillón, Quiñónes, Moya e Banguero; Robles, Gordillo, Albornoz, Campaz e Estupiñán; Rodríguez

O Internacional terá a volta de D’Alessandro, que iniciou o duelo de ida no banco de reservas por conta de desgaste físico. Agora, o argentino será novamente o companheiro de Paolo Guerrero no ataque, com Marcos Guilherme ficando como opção para o segundo tempo. Assim, a única dúvida é na lateral esquerda, já que o técnico Eduardo Coudet ainda espera por Moisés. No Tolima, do treinador Hernán Torres, o objetivo é repetir o feito de 2011, quando eliminou o Corinthians. Assim, deixando pelo caminho mais um brasileiro, novamente fará história.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

INTERNACIONAL​ TOLIMA​ ​Universidad de Chile 0 x 0 Inter (04/02) ​Tolima 3 x 0 Envigado (07/02)** ​Inter 2 x 0 Novo Hamburgo (08/02)* ​Tolima 1 x 0 Macará (11/02) ​Inter 2 x 0 Universidad de Chile (11/02) ​Rionegro 1 x 1 Tolima (14/02)** ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02)* ​Tolima 0 x 0 Inter (19/02) ​Tolima 0 x 0 Inter (19/02) ​Tolima 0 x 0 Junior Barranquilla (23/02)**

Caso ocorra empate com gols, o Tolima ficará com a vaga por conta do saldo qualificado. Um novo 0 a 0 levará a definição da vaga para os pênaltis. Quem avançar cairá no Grupo E, juntamente com ​Grêmio, América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI.

*Campeonato Gaúcho

**Apertura