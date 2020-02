Internazionale x Milan | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Em sua edição mais acirrada e disputada dos últimos anos, a ​Serie A Tim 2019/20 reserva, neste domingo (9), um dos maiores clássicos do futebol mundial. Internazionale e Milan se enfrentam no Estádio San Siro, confronto que pode mexer bastante com a briga pelo título nacional. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Internazionale x Milan​ ​Motivo: ​23ª rodada da Serie A 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio San Siro, em Milão (ITA) ​Árbitro: ​Fabio Maresca ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Inter: ​Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barellà, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sánchez ​Provável Milan: ​Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Ibrahimovic, Leão

A Inter de Milão chega para este confronto sem seu goleiro titular, Handanovic, que ainda se recupera de uma fratura na mão. Roberto Gagliardini e o veterano Borja Valero completam a lista de baixas médicas, enquanto Bastoni e a sensação argentina Lautaro Martínez estão fora por motivos disciplinares (suspensos).

Pelo lado rubro-negro do clássico, a lista de problemas é consideravelmente inferior. Bennacer retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada, enquanto Zlatan Ibrahimovic está 100% recuperado de uma gripe e está confirmado para o duelo. As únicas ausências ficam a cargo do zagueiro Léo Duarte (​ex-Flamengo) e do volante Lucas Biglia, ambos no DM.

Últimos cinco jogos

​Internazionale ​AC Milan ​Internazionale 4 x 1 Cagliari (14/01) – Copa ​Milan 3 x 0 SPAL (15/01) – Copa ​Lecce 1 x 1 Internazionale (19/01) ​Milan 3 x 2 Udinese (19/01) ​Internazionale 1 x 1 Cagliari (26/01) ​Brescia 0 x 1 Milan (24/01) ​Internazionale 2 x 1 Fiorentina (29/01) – Copa ​Milan 4 x 2 Torino (28/01) – Copa ​Udinese 0 x 2 Internazionale (02/02) ​Milan 1 x 1 Hellas Verona (02/02)

Com 51 pontos somados em 22 rodadas, a Internazionale tem uma grande chance de colar em definitivo na Juventus. Isso porque o clube de Turim, líder da competição com 54 pontos, já jogou e foi derrotada pelo Hellas Verona nesta rodada. O Milan, por sua vez, tentará ao máximo dificultar a ascensão de seu arquirrival, mas não joga apenas por isso: com 32 pontos, o gigante rossonero está a dois de desvantagem em relação ao último classificado à Liga Europa. Se quiser voltar às competições continentais, o heptacampeão da ​Champions sabe que precisa vencer esse clássico.