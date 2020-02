Jackson Antunes será Duque de Caxias em “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

O ator vive uma das figuras mais importantes da história brasileira e braço direito do Imperador.

Em “Nos Tempos do Imperador”, Jackson Antunes é responsável por trazer uma das figuras mais emblemáticas da história brasileira à vida. Ele será Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Marquês de Caxias, que mais tarde se tornará Duque de Caxias.

Na trama das 6, Caxias é Presidente do Conselho da Câmara dos Deputados e braço direito de Dom Pedro II, vivido por Selton Mello.

Além disso, ele também será um dos poucos a saber do romance proibido entre o Imperador e Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes). Caxias fará questão de aconselhar Pedro sobre os assuntos da monarquia e também do coração.

O elenco de “Nos Tempos do Imperador” ainda conta com nomes como Selton Mello, Letícia Sabatella, Mariana Ximenes, Gabriela Medvedovski, Michel Gomes, Alexandre Nero, Daphne Bozaski, entre outros. “Nos Tempos do Imperador” é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Vinícius Coimbra.

“Nos Tempos do Imperador” será lançada no dia 30 de março. Trata-se da substituta de “Éramos Seis”.