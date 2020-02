Jean Pyerre é surpresa em treino e desabafa após jejum de 150 dias; Maicon dá “carteirada” em meia

​ Nesta quarta-feira (19), o elenco do ​Grêmio realizou mais um treino sob o comando do técnico Renato Portaluppi, visando a partida contra o Caxias. O duelo está marcado para este sábado (22), às 16h30, no estádio Francisco Stédile, pela final da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Durante as atividades, o treinador pôde contar com o retorno de um jogador importante para o time.

De acordo com as informações do jornalista ​Rodrigo Oliveira , do site ​Gaúcha ZH , o meio-campista Jean Pyerre participou normalmente do treino com os companheiros após se recuperar de uma lesão muscular séria no dia 20 de setembro do ano passado. Inicialmente, o jogador participou de uma atividade em campo reduzido e, depois, de um trabalho em campo inteiro. Em suas redes sociais o atleta desabafou. “Obrigado a todos que torceram pela minha pessoa, posso dizer que estou muito feliz por ter feito meu primeiro treino junto ao grupo, start 2020”, publicou.

Apesar da participação durante os treinamentos, o meia não estará liberado para a partida na Serra e o seu retorno está previsto apenas para o segundo turno do Estadual. Por outro lado, Thiago Neves foi ausência no campo e realizou apenas exercícios na academia. O atleta fez exames na coxa direita após sentir dores no treino de terça (18), mas não teve lesão detectada.

Entretanto , a felicidade de Jean durou pouco, já que recebeu um ‘puxão de orelha’ de Maicon. O capitão entende que o jogador precisa se preparar antes de voltar para não se machucar novamente. “Ele tá muito tempo fora e às vezes bate a ansiedade. Ele tem que estar tranquilo, não adianta também se precipitar, voltar antes e se machucar. O trabalho com o Jean está sendo feito da melhor forma possível pra quando voltar, ele ficar”, disse.

