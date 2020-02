Jesualdo observa três nomes do time B do Santos, mas prega cautela em aproveitamento

​Cauteloso no mercado, até pelo fato de ter pouco dinheiro para investimentos, o ​Santos pode dar oportunidade na equipe de cima a no mínimo três atletas que, atualmente, estão no time B. Segundo apuração do ​Uol Esporte, o técnico Jesualdo Ferreira observa de perto o volante Vinicius Balieiro (foto abaixo) e os meias Matheus Moraes (foto de capa) e Anderson Ceará. Muito embora o português pregue calma quanto ao aproveitamento deles, uma vez que já vê o elenco profissional recheado de jovens, não será nenhuma surpresa se, logo ali adiante, as novidades pintarem.

Anderson Ceará, por exemplo, já atuou no time principal. Foi lá em 2018, quando atuou por 15 minutos em duelo contra o Botafogo, sob o comando de Cuca, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, logo na sequência teve uma série lesão no ligamento do joelho. Após passar o primeiro semestre de 2019 inteiro em recuperação, acabou não recebendo oportunidades por parte de Jorge Sampaoli. Matheus Moraes, por sua vez, foi parceiro de ataque de Rodrygo, hoje no Real Madrid, nas categorias de base. Vice-campeão paulista sub-15, acabou como artilheiro da campanha com 19 gols. Com multa de 100 milhões de euros, ficou de fora da última Copa São Paulo de futebol Júnior para fazer um trabalho de fortalecimento e recondicionamento muscular, uma vez que, em sua curta carreira, já sofreu várias lesões.

Por fim, Vinicius é o menos conhecido da torcida. Chegou ao Santos em 2017 depois de se destacar pelo Paulista de Jundiaí. Presença constante entre os “sparrings” de Sampaoli, pode tanto atuar mais fixo na marcação como ganhar liberdade para avançar. Também já atuou como lateral-direito. Seu contrato vai até abril de 2022, enquanto o de Ceará termina em junho de 2021 e o de Moraes, em junho de 2022.

Fotos: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos / Divulgação