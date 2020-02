Jesus aponta substituto de Pablo Marí no Flamengo e exalta reforço: “Parece que está aqui há um ano”

​O ​Flamengo voltou a vencer na noite deste sábado (8), no dia que a tragédia no Ninho do Urubu completou um ano. Em jogo válido pela sexta e última rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro bateu o Madureira pelo placar de 2 a 0, no Maracanã, e garantiu classificação à semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, terminando na vice-liderança do grupo A – o Boavista também somou 13 pontos, mas ficou na frente por conta do saldo de gols.

Após a partida, em entrevista coletiva, Jorge Jesus abriu o jogo e deu uma importante indicação para a sequência da temporada. Em busca de um titular para substituir Pablo Marí, negociado com o Arsenal, da Inglaterra, e atuar ao lado de Rodrigo Caio , que atualmente está lesionado , o técnico português avaliou os dois novos reforços do clube para o setor. Contra o Madureira, o Flamengo atuou com Gustavo Henrique , ex-Santos, e Léo Pereira , que chegou do Athletico-PR.

“São jogadores com características diferentes. O Léo Pereira é um jogador mais leve, tanto para defender quanto na saída de bola. O Gustavo (Henrique) é um jogador mais ‘poderoso’, no 1 contra 1 e no jogo aéreo, apesar de ter uma boa saída de bola. Enquanto o Léo Pereira já estava mais habituado a fazer este movimento, o Gustavo não. O jogo no Santos é um pouco jogar para trás e para o lado, ao contrário do Léo”, analisou.





“Portanto, o Léo tem se adaptado um pouco melhor a nossa ideia de jogo e, hoje, que esteve aqui e viu o jogo do Léo, foi a estreia dele, mas parece que está aqui a um ano ou mais, já conhece as ideias e o comportamento da equipe“, completou Jorge Jesus. Com isso, o ex-defensor do Furacão, que nas últimas temporadas foi comandado por Thiago Nunes, se candidata para ser o titular da equipe. Se recuperando de um corte no joelho, Rodrigo Caio deve retornar na Supercopa do Brasil, contra o próprio Athletico-PR, no próximo domingo (17).