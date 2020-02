Jesus ensaia Pedro e Gabigol juntos no time titular do Fla e craque tem a vaga ameaçada

​ Após ser campeão pelo ​Flamengo de quase tudo no ano passado, Jorge Jesus tem um grande desafio pela frente: manter o mesmo nível nesta temporada e continuar deixando os jogadores motivados em todos os campeonatos. O elenco melhorou, há mais opções, mas também existe a preocupação de controlar os egos dos atletas, principalmente os mais experientes. Até por isso, o Mister deixa claro que não tem cadeira cativa no clube.

Das novas contratações, Michael e Pedro são os jogadores que mais estão conseguindo entender melhor a forma de jogo do treinador português. A dupla tem feito boas partidas e a torcida flamenguista ficou ainda mais empolgada. Os atletas têm ganhado mais minutos nos primeiros jogos da temporada e já foram aprovados pela exigente comissão técnica de Jesus.

O portal “​GOAL” informou que Pedro virou sombra de Arrascaeta. Quando o centroavante chegou, todos imaginavam que ele seria o reserva imediato de Gabigol, no entanto, o comandante ensaia utilizá-lo ao lado do camisa 9 e, assim, jogar com dois goleadores. Em eventuais ocasiões, Arrasca pode ficar no banco de reservas ou jogar em uma posição diferente, mais recuado no meio de campo.

O certo é que o uruguaio tem a vaga ameaçada e não pode dar mole neste primeiro semestre. Assim como Everton Ribeiro, que tem Michael “fugando no cangote” muito focado em virar titular. Essa briga pela posição vem deixado Jorge Jesus feliz e muito esperançoso para mais uma temporada vitoriosa. Se tudo acontecer como o Fla espera, 2020 será mais um ano mágico.