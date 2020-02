João Emanuel Carneiro já entregou a sinopse de sua próxima novela – Bastidores

Trata-se da substituta de “Em Seu Lugar” e que irá ao ar a partir de novembro.

Está adiantado! A TV Globo já recebeu de João Emanuel Carneiro a sinopse de sua próxima novela. Se nada mudar, a história apresentada por ele começará a ser exibida no final do ano, em meados de novembro. Trata-se da substituta de “Em Seu Lugar”, de Lícia Manzo, na faixa das 21h.

A TV Globo não informou o título provisório da próxima novela de João Emanuel Carneiro. A obra será dirigida por Carlos Araújo e Gustavo Fernandez. No elenco, dois nomes já estão reservados: Lília Cabral e Letícia Colin, que dará vida a uma deficiente visual.

