O jornalista substituirá Luiz Megale.

João Paulo Vergueiro assumirá a bancada do “Primeiro Jornal”, nas manhãs da Band. Ele substituirá Luiz Megale ainda no “Café com Jornal”, jornalístico que será extinto.

Segundo consta, Megale será aproveitado pelo grupo Band na rádio BandNews FM.

O “Primeiro Jornal” voltará a grade de programação da Band a partir de março.

Com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.