Jogador botafoguense curte postagem com Flamengo campeão e causa polêmica; Rotenberg responde

Não bastasse o fato de ver um rival campeão na noite da última quarta-feira, a torcida do ​Botafogo se deparou com uma surpresa nada agradável nas redes sociais. Tudo por conta de uma suposta curtida de Pedro Raul na postagem no ​In​stagram do GloboEsporte sobre o título da Recopa conquistado pelo Flamengo.​

O print com o fato não demorou a aparecer e a repercutir entre os torcedores alvinegros, com uma reação nada feliz com o fato, obviamente. O atacante, no entanto, manifestou-se em sua defesa, negando e afirmando que sua conta foi hackeada por poucos minutos.

O atacante Pedro Raul, do Botafogo, curtiu um post relacionado ao título do Flamengo. Jogador afirmou que teve conta hackeada e pediu desculpas. pic.twitter.com/vZCgR3f7ap — Enzo Siciliano (@esiciliano_) February 27, 2020

Usuário assíduo do Twitter, o Vice-Presidente Comercial e de Marketing do clube, Ricardo Rotenberg, não deixou de se manifestar, classificando a situação como “absurda”.

Apesar da polêmica envolvida, a diretoria ainda não se posicionou oficialmente sobre o ocorrido e o destino do atleta no Glorioso.

Foto de capa: Vitor Silva/Botafogo