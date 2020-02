Joia da base entra na mira de Autuori e deve ganhar sequência na equipe titular do Botafogo

​ A parceria entre ​ Botafogo e Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul, tem dado muito certo, visto que a equipe gaúcha cede jogadores aos times de base do Glorioso. O sucesso relâmpago de Luís Henrique concretizou o acordo. Até aqui, o titular foi o único a ser aproveitado na equipe profissional. Porém, o cenário pode mudar, já que Wesley tem mostrado um bom desempenho.

De acordo com as informações do site ​Fogão Net, os dois atletas estão emprestados ao Alvinegro, mas o clube carioca tende parte dos direitos econômicos dos jogadores. No entanto, o contrato de Luís vai até 2022 e o de Wesley tem validade até janeiro de 2021. Em uma entrevista exclusiva ao site Lace, o zagueiro falou sobre o sucesso do companheiro e também sobre o time gaúcho.

Foto: Vítor Silva/Botafogo/divulgação

O titular da equipe Sub-20 destacou o desejo de atuar com Luís no profissional. “Fico muito feliz com o sucesso de Luís Henrique. Sempre sonhamos jogar juntos em um grande clube e isso está próximo de acontecer. Quando saí do TAC fiquei um pouco triste já que acabamos nos separando temporariamente, mas quando ele chegou ao Botafogo foi uma surpresa muito legal. Somos quase irmãos de sangue”, disse.

Além disso, comentou sobre a experiência de ter atuado pela primeira vez com o elenco profissional durante a pré-temporada deste ano. “Foi uma experiência incrível. Estive ao lado de jogadores de alto nível, que me receberam bem e que podem me acrescentar muita coisa. Pretendo estar sempre com eles e que minha carreira siga em evolução”, completou.