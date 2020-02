Jorge Jesus já foi ‘vítima’ de hacker que expôs fraude financeira do Manchester City

​Na tarde da última sexta-feira (14), ​a UEFA anunciou o banimento do Manchester City para as próximas duas edições de Champions League. Além de não poder disputar o maior torneio do continente, o clube inglês ainda terá que pagar multa no valor de €30 milhões. Este foi o veredicto da principal entidade do futebol europeu para a investigação de fraude financeira e desrespeito ao Fair Play Financeiro que cercava o City desde 2015, ano em que milhões de documentos considerados ‘sigilosos’ foram expostos pelo Football Leaks.

A plataforma foi criada pelo português Rui Pinto, hacker que hoje está preso preventivamente em seu país natal acusado de 147 crimes diferentes, dentre eles acesso ilegal, sabotagem informática, violação de correspondência e tentativa de extorsão. De acordo com o ​UOL Esportes, inúmeros clubes e profissionais do futebol foram ‘vítimas’ das revelações do hacker, dentre eles o treinador português Jorge Jesus, que hoje comanda o ​Flamengo.

À época (2015), informações confidenciais de caráter contratual como salários e bonificações foram divulgadas, mas o treinador lusitano optou por não prestar queixa contra Rui Pinto. Além de Jorge Jesus, documentos envolvendo o Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Sporting, Twente (HOL) e até mesmo a respeito de ​Cristiano Ronaldo foram revelados.