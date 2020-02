Jornal apresenta provável uniforme do Barcelona para temporada 2020/2021

​Ainda há muito o que acontecer ao longo da temporada 2019/2020, mas o Barcelona já começa a pensar em 2020/2021. Uma imagem obtida pelo jornal Mundo Deportivo apresenta o provável novo uniforme da equipe blaugrana.

Segundo a publicação, inclusive, a Nike, fornecedora do material esportivo, realizou uma sessão de fotos com os atletas, que aprovaram o manto. A camisa, se for realmente verdadeira, recupera as faixas verticais em azul escuro e grená, acrescentando pequenas listras amarelas entre elas. A atual camiseta deixou de lado este formato e apostou em um estilo quadriculado, inspirado na paisagem urbana do bairro Eixample. Por sua vez, o uniforme reserva é todo em amarelo com faixas diagonais.

O clube ainda não confirma a veracidade do modelo e ​entra em campo neste sábado para enfrentar o Eibar pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. No momento, o time de ​Lionel Messi tem 52 pontos, um a menos que o Real Madrid, e ocupa a segunda colocação na tabela.