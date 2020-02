Jornalista assegura que diretoria do Grêmio tem posição oficial sobre Renato Augusto

Apesar de já ter iniciado a temporada de 2020, o Grêmio ainda segue de olho nas movimentações do mercado de transferências. O ​Tricolor fez uma das melhores janelas até aqui, contratando jogadores como Vanderlei, Victor Ferraz, Orejuela e Diego Souza, que já vem se destacando e agradando aos tricolores com as suas atuações. Recentemente, o nome do meia Renato Augusto foi vinculado ao Imortal.

A informação foi dada pelo jornalista César Cidade Dias. Buscando esclarecer a possibilidade, o narrador da ​Rádio Pachola, Juliano Britto, ouviu um dos dirigentes do Grêmio, que falou sobre o assunto. “Isto faria sentido? Com Thiago Neves e Jean Pyerre no elenco? Trazer de novo alguém da China que não vemos há anos? Repetir o caso Tardelli?”​, teria dito o cartola gremista.

Sendo assim, o Tricolor indica que não deverá fazer a tentativa de tirar o experiente meia do Beijing Guoan-CHN. A experiência com o atacante Diego Tardelli não foi boa, já que o clube fez este movimento na temporada de 2019, mas o atleta não teve o desempenho esperado e teve o contrato rescindido no início de 2020, após poucos gols, várias lesões e saiu da Arena sem deixar saudades.

Renato Augusto ?

Mais um volante ?

Salário astronômico ? Por favor. Só se o Matheusinho já esteja vendido. — [mimi] Emiliano R.M (@EmilianoMimi) February 21, 2020

Dessa forma, as opções de Renato Portaluppi para o meio de campo no Grêmio são: Thiago Neves, Jean Pyerre e o jovem Patrick, que teve oportunidades mas não teve bom desempenho. Em algumas circunstâncias, o treinador aproveita o atacante Luciano na posição de meia, mas a preferencia do jogador é em atuar no comando de ataque. Para a estreia da Libertadores, Jean Pyerre ainda não deverá ter condições de jogo.