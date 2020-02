Jornalista traz lista de medalhões que já podem assinar de graça com outro clube

​Eles são atletas com reconhecimento mundial e já disputaram Copa do Mundo. Mas estão com os respectivos vínculos chegando ao final (terminam em 30 de junho) e já podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Seriam bons reforços para o seu time dentro do Brasil?

Pois é…o jornalista ​Jorge Nicola listou cinco nomes que atuam fora do país e, em breve, ficarão livres no mercado. A partir da metade do ano, todos eles terão condições de trocar de casa sem que seja necessário pagar por seus direitos econômicos. O primeiro é o meio-campista Arda Turan, atleta turco de 33 anos e que, depois de ser anunciado como nome de peso pelo Barcelona (custou 35 milhões de euros), não conseguiu fazer mais sucesso. Com passagem recente pelo futebol turco, só causou confusão, dentro e fora de campo, e não está mais nos planos do time catalão.

Outro profissional em vias de trocar de casa é o atacante Pedro. Está claro que o Chelsea, seu atual clube, nem oferecerá um novo contrato ao espanhol de 32 anos, já que anda em baixa. Embora tenha vontade voltar para o Barcelona, onde fez enorme sucesso, as portas do Camp Nou parecem fechadas. Pesa contra ele, também, o fato de ganhar mais de R$ 2 milhões por mês. Por sua vez, o chileno Charles Aránguiz é considerado um jogador que acerta qualquer meio-campo. Já passou pelo Internacional e, aos 30 anos, faz sucesso na Alemanha, onde defende o Bayer Leverkusen. O gringo, inclusive, já tem em mãos uma proposta para retornar ao Beira-Rio, mas só vai decidir o seu futuro após o final da temporada europeia. No momento, recebe cerca de R$ 1 milhão a cada 30 dias.

A relação ainda conta com o atacante Robinho, que já está com 36 anos. Depois de defender Real Madrid, Milan e Manchester City, além de ser titular da seleção brasileira principalmente na era Dunga, está no Istambul Basaksehir, da Turquia, e teve sua reputação arranhada por uma condenação por estupro. Livre de descontos, ganha o equivalente a R$ 640 mil por mês e já foi procurado por dois clubes do Brasil. Na atual temporada, em 15 jogos (menos da metade os compromissos da equipe), não marcou nenhum gol. Por fim, o meia-atacante Willian, do Chelsea, é titular absoluto e tem sido fundamental para o time de Frank Lampard. Nesta temporada, já são 31 partidas e cinco gols marcados. Aos 31 anos, deve ter muita gente de olho no seu futebol, mas, assim como nos demais casos, se houver interesse, não custa tentar. O “não” já está garantido, mas quem sabe vem o “sim”?