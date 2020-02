Jovem de R$ 190 milhões e outros 7 destaques são promovidos pelo Grêmio à transição e Renato observa

​O ​Grêmio já está planejando o ano do seu time de transição, o último passo de jovens jogadores antes de subir ao elenco profissional. A etapa foi percorrida recentemente por atletas como Matheus Henrique, Jean Pyerre e Pepê, e mais recentemente por Ferreira, que já fazem parte do grupo de Renato Portaluppi. Em 2020, o treinador, que tem se especializado em revelar garotos, terá uma nova ‘safra‘ para avaliar.

No início deste ano, o Tricolor Gaúcho ‘bateu na trave’ na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao perder o título para o rival Internacional. A derrota nos pênaltis, no Gre-Nal, no entanto, não desanimou o clube, que realizou avaliações positivas da equipe na principal competição de base do futebol brasileiro. Com reapresentação marcada para esta quarta-feira (26), Thiago Gomes, técnico da transição, receberá ao menos oito promessas.

Uma das principais atrações estará no setor de meio de campo. Campeão da Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira em 2019, eleito o “Craque da Galera” na Copinha, Diego Rosa, de 17 anos, chega com grande expectativa de ser observado por Renato Portaluppi. O meio-campista já é, inclusive, monitorado por europeus. Segundo​ publicação de 2019 do site GaúchaZH, o camisa 8 tem multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 190,7 milhões na conversão atual). No setor ofensivo, Elias, autor do gol mais bonito da competição de base, estará com a transição.

Além da dupla, segundo informou o ​site Globoesporte.com, o Grêmio também promoverá o lateral-direito Vanderson, o zagueiro Heitor, o lateral-esquerdo Matheus Nunes, o volante Fernando Henrique e os atacantes Rildo e Fabrício. Também campeão com a Seleção Brasileira no ano passado, Pedro Lucas, de 17 anos, realizará um trabalho físico especial antes de ter sua promoção avaliada.