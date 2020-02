Jovem promessa peruana recebe convite e ganha oportunidade no Palmeiras

Uma oportunidade e tanto. O jovem atacante peruano Sebastían Cavero, do Alianza Lima, recebeu um convite para treinar durante duas semanas com o time sub-20 do ​Palmeiras. E ele não titubeou.

Aos 17 anos, embarcou na última quinta-feira para o Brasil com a intenção de mostrar todo o seu potencial e, claro, chamar a atenção dos treinadores. A informação foi confirmada por seus representantes. Cavero, ultimamente, vinha trabalhando com a equipe de reservas do time da capital peruana e disputando partidas de torneios de promoção. Mesmo assim, demonstrou qualidade e ajudou a obter bons resultados.

Após o período em terras paulistanas, o jogador retornará ao país para se juntar novamente ao Alianza Lima e aguardar uma avaliação mais precisa por parte do Verdão sobre o resultado de seus treinamentos. Cavero jogou o último Sul-Americano sub-17 pela seleção de seu país, torneio que gerou uma importante vitrine para o jovem, que passou a almejar um lugar no time de cima em seu clube.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.

Foto de capa: Conmebol / Divulgação