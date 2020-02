JUCEB BA: Saiu o edital com 12 vagas para Técnico

Edital publicado. A Junta Comercial do Estado da Bahia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para preenchimento de 12 vagas em cargos de ensino médio e superior. De acordo com o edital publicado, os aprovados vão atuar pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA em Salvador (BA).

A seleção visa a contratação por prazo determinado de até 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, uma única vez.

Vagas abertas

As vagas são destinadas para:

Técnico de Nível Médio (04 vagas): Requisito do cargo é certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou formação técnica profissionalizante de nível médio. A remuneração é de R$ 2.523,38.

O Técnico de Nível Médio deverá auxiliar o Analista de Registro do Comércio e o Técnico de Nível Superior no exercício de suas atribuições; Atender ao usuário; Elaborar certidões; Realizar pesquisas nos históricos, microfilmes e microfichas; Realizar a digitalização dos prontuários das empresas e de documentos diversos; Realizar o controle de qualidade das imagens digitalizadas; Elaborar levantamento de dados e informações cadastrais das empresas; Executar as demais atividades administrativas e logísticas, de nível intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Junta Comercial do Estado da Bahia.

Técnico de Nível Superior (08 vagas): Requisito de diploma devidamente registrado, de conclusão de nível superior em curso de Direito, Administração, Economia ou Contabilidade. A remuneração é de R$ 2.957,75.

O cargo de Técnico de Nível Superior deverá analisar e emitir parecer nos processos de registro público mercantil e demais atividades afins na área de registro empresarial; Prestar orientações técnicas na formação de processos de registro público mercantil; Acompanhar os processos de automação de rotinas; Elaborar manuais de orientação; Coordenar, planejar, orientar, supervisionar e executar serviços diversos de registro de empresas mercantis e de atividades afins; Exercer atividades de administração gerencial voltadas ao suporte de projetos e programas nas áreas abrangidas pela instituição; Executar outras atividades administrativas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Junta Comercial do Estado da Bahia.

Além das remunerações citadas, haverá acréscimo, por dia útil trabalhado, de auxílio-refeição de R$ 12,00 e de auxílio-transporte.

Inscrição e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 17 de fevereiro e 17 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, no site oficial (selecao.ba.gov.br).

A seleção contará com avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada entre 25 de março e 27 de abril de 2020.

Validade

A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data da homologação do seu resultado final podendo, antes de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso da Presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia.