Juliana Paes, Marcius Melhem e Rafael Vitti voltam ao “Caldeirão do Huck” – Bastidores

Os convidados participam do quadro “Gonga la Gonga”.

Neste sábado, dia 15, Juliana Paes, Marcius Melhem e Rafael Vitti voltam ao “Caldeirão do Huck” com o poder de gongar ou dar notas para as atrações do “Gonga la gonga”. O trio avalia uma apresentação de orquestra de vidros, performances de dança e outros números especiais, enquanto os participantes tentam garantir um prêmio em dinheiro.

O “Caldeirão do Huck” vai ao ar aos sábados, após o “SóTocaTop Verão”. O programa tem direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

Com informações da Comunicação Globo.