Juliana Schalch participa das gravações de próxima novela de “Um Lugar ao Sol” – Bastidores

A atriz Juliana Schalch está em Praga, filmando a sua participação na próxima novela das 21hs da TV Globo “Um Lugar ao Sol”. A personagem Hanna, vivida pela atriz, é uma amiga da protagonista interpretada por Aline Moraes e tem também cenas ao lado de Cauã Reymond, gravadas na capita da na Republica Checa. A trama, com direção artística de Maurício Farias, que tem estreia prevista para maio deste ano, marca o retorno da atriz à emissora carioca.

Natural de São Paulo, Juliana Schalch é nome forte na nova geração de atores atuantes em séries e filmes nacionais. Foi protagonista entre os anos de 2013 e 2018 da série “O Negócio”, da HBO, para este ano além da novela será protagonista da nova série “Anjo Loiro Com Sangue No Cabelo”, que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano no Canal Brasil e também estreia nos cinemas com o filme “O Macabro”.

"Um Lugar ao Sol", que está sendo escrita por Licia Manzo, tem estreia prevista para maio. Trata-se da substituta de "Amor de Mãe".