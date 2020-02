Júlio Andrade é confirmado em duas produções do GloboPlay – Bastidores

Ele segue como um dos protagonistas de “Sob Pressão”.

Mesmo escalado para outra série do GloboPlay, o “Betinho”, o ator Júlio Andrade está confirmado na próxima temporada de “Sob Pressão”. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, o profissional está confirmado nas duas produções.

Segundo consta, as gravações dos dois trabalhos acontecerão em tempos diferentes. A TV Globo, via assessoria, diz que a quarta temporada de “Sob Pressão” só será exibida na TV aberta em 2021.

Recentemente, Júlio gravou uma participação em “Amor de Mãe”, como irmão de Thelma, personagem de Adriana Esteves.