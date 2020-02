Juninho Paulista põe em xeque futuro de Gerson na Seleção e expõe ‘manias’ do futebol brasileiro

​ Em entrevista nessa segunda-feira (3), o coordenador de futebol da CBF, Juninho Paulista, deu uma declaração no mínimo “interessante” sobre o futuro do meio-campista Gerson, do ​Flamengo , com a camisa verde e amarela. Em dezembro, o camisa 8 foi procurado pela Seleção Sub-23 para participar do Pré-Olímpico, mas o jogador agradeceu e recusou.

O coordenador falou que ‘tudo’ é considerado pela comissão técnica de Tite e que a decisão do jogador vai ser levada em conta em futuras convocações.

“Tem que saber os momentos, né? Eu acho que tudo é levado em conta, não só o aspecto técnico. A gente olha todo o aspecto, o técnico é o principal, mas tem comprometimento, disponibilidade e foco. Tudo isso a gente leva em consideração”, declarou Juninho Paulista.

Sem noção!

Seleção pré olímpica é formadora , Gerson já passou a muito desta fase, temos que rever oportunidades em relação aos que comandam estas instituições.. Acorda Juninho — ErickMartins (@ErickMa93206180) February 4, 2020

Gerson tem idade olímpica (22 anos) e poderia disputar o torneio Sub-23, mas teria que abrir mão de suas férias para participar de uma competição das divisões inferiores ao profissional. Vale ressaltar que o jogador tinha mais de um ano sem um período de ‘descanso’ longe dos gramados.

Assim, o meio-campista e seu pai, Marcão, explicaram a situação, falaram sobre o desgaste físico de toda uma temporada e de como o jogador precisava de um repouso. O camisa 8 foi procurado apenas pela comissão técnica de André Jardine e nenhum integrante da Seleção principal participou das conversas.

O jogador se colocou a disposição da Seleção de Tite e ainda afirmou estar disponível para os Jogos de Tóquio. Em tese, o assunto estaria encerrado, no entanto, a declaração de Juninho reacendeu a questão e ‘pôs em xeque’ o futuro de Gerson com a camisa de seu país.

Se perder a chance, azar é o da seleção. O cara tem direito de curtir as férias dele. Teve temp longa, se fosse tinha o risco de se lesionar por uma competição menor do q as q ele disputa, do time q paga o salário dele. Está certíssimo! — Augustus (@AugustusKlebson) February 4, 2020

O meia chegou ao Flamengo em julho de 2019 e foi um dos grandes destaques da equipe multicampeã. O seu desempenho chamou a atenção do técnico Tite, da imprensa e de torcedores. A expectativa é vê-lo com o grupo principal, fazendo um meio de campo mais versátil ao lado de Casemiro, por exemplo.

Contudo, a afirmativa do coordenador parece “ameaçar” tal possibilidade. A primeira convocação de Tite em 2020 é no começo de março e talvez o meia esteja na lista. A falta de sensibilidade de Juninho Paulista preocupa e expõe uma prática, infelizmente, comum em nosso futebol – uma espécie de ‘marcação’ àqueles que dizem ‘não’ para a Seleção e depois não têm mais oportunidades.

O período de férias é um direito de qualquer trabalhador, incluindo os jogadores. Gerson somente pediu para não participar de um torneio Sub-23, no qual ele estava sem condições físicas e ainda não participou da preparação, considerando competições anteriores e etapas realizadas por outros atletas, além de precisar de repouso. O futuro deve mostrar o desfecho dessa história, mas a fala do coordenador da CBF diz muito sobre o futebol brasileiro e suas manias.