“Júnior Bake Off Brasil” estreia terceira temporada dia 15 de fevereiro no SBT – Bastidores

A terceira temporada do “Júnior Bake Off Brasil” estreia às 22h30 deste sábado, 15 de fevereiro, no SBT. Com apresentação de Nadja Haddad e júri da chef confeiteira Beca Milano e do padeiro Olivier Anquier, no Discovery Home & Health a atração tem início dia 21 de fevereiro, às 22h20. O reality show é a versão brasileira do formato internacional Junior Bake Off, criado pela Love Productions e distribuído pela BBC Studios coproduzido com o Discovery Home & Health. Em sete episódios inéditos, 12 mini-confeiteiros disputarão o título de ‘Melhor Confeiteiro Júnior do Brasil’. A tenda mais doce do país está de cara nova para receber os pequenos, que viverão experiências e amizades inesquecíveis em uma competição adocicada.

Ao receber os jovens confeiteiros e anunciar o primeiro desafio do dia, Nadja afirma: “nessa prova criativa vocês vão ter que ter muita habilidade e criatividade em um doce que representa o tamanho dos sonhos de cada um de vocês”. “Estou muito feliz em conhecê-los e poder ver de pertinho esse olhar de alegria. Contem comigo nessa doce jornada”, diz Beca aos participantes. “Vocês sabem que são escolhidos entre milhares. Se vocês estão aqui, não é por acaso. É porque são bons e terão que mostrar isso. Queremos ser surpreendidos”, aconselha Olivier.

As crianças então são apresentadas à primeira referência, um ‘Cupcake Gigante’ trazido por Beca, composto por três cupcakes empilhados cobertos com pasta americana, detalhes em glacê real, modelagens em açúcar e um delicioso bolo de massa de baunilha, recheio de ganache de chocolate ao leite e ganache de morango. “Essa prova vai permitir que cada um de vocês assine sua personalidade”, frisa Olivier. Na prova técnica, as crianças precisarão reproduzir um apetitoso ‘Hambúrguer Doce’, feito com biscoitos amanteigados de baunilha e decorados com glacê real.

“Para a terceira temporada, escolhemos crianças autênticas, cheias de personalidade, além de serem apaixonados por confeitaria. A maioria se emocionou ao conhecer os jurados Beca Milano e Olivier Anquier, além da apresentadora Nadja Haddad. Os competidores são crianças, mas as receitas são de gente grande“, destaca o diretor da atração, Marcelo Kestenbaum.

“Júnior Bake Off” vai ao ar aos sábados, a partir das 22h30, no SBT.