“Júnior Bake Off Brasil” traz ‘Bolo de Queijo’ e ‘Torta Semáforo’ como desafios – Bastidores

Neste sábado, 22 de fevereiro, os pequenos confeiteiros terão uma inusitada inspiração para a prova criativa: um “Bolo de Queijo”. Os doces são esculpidos lembrando três tipos de queijo e cobertos por pasta americana, com ratinhos modelados na mesma técnica. “Vocês vão ter que preparar um bolo com o formato de queijo. E, claro, tem que ter gosto de queijo. Também tem que ter pelo menos um ratinho modelado”, explica a apresentadora Nadja Haddad. “Para trazer esse ar realista é importante que vocês coloquem texturas na decoração, sombreamento. Pensem nesses detalhes”, ressalta a jurada e chef confeiteira Beca Milano. “Cuidado, tem queijos mais doces, mais fortes. Todos podem ser utilizados para fazer doce, mas temos que tomar cuidado com a dosagem”, finaliza o jurado e padeiro Olivier Anquier.

Na prova técnica, sinal verde para uma deliciosa “Torta Semáforo de Frutas”. Composta por uma base de cacau, é recheada por um creme de confeiteiro tingido em três cores e coberta com frutas verdes, amarelas e vermelhas. Em um desafio bem colorido, eles contarão ainda com uma aula de Beca para aprenderem a colorir naturalmente os cremes do preparo.

“Júnior Bake Off” vai ao ar aos sábados, a partir das 22h30, no SBT.