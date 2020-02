Juventus trabalha para repatriar Paul Pogba; outros dois clubes estão na disputa

​Com um ataque poderosíssimo liderado por ​Cristiano Ronaldo e uma defesa fortalecida após a chegada do holandês De Ligt, a Juventus trata seu setor de meio-campo como ‘prioridade’ para a próxima janela de verão, programada para junho de 2020. No topo da lista de reforços possíveis, está o francês ​Paul Pogba, jogador de 26 anos que fez muito sucesso vestindo a camisa juventina entre as temporadas de 2012 e 2016.

Ciente de que o meio-campista não está feliz no Manchester United – muito em função do clube não competir por títulos há alguns anos -, a gigante de Turim promete uma investida forte para fechar sua contratação no próximo mercado, quando Pogba terá somente mais um ano de contrato por cumprir no clube inglês. A informação é do jornalista italiano Nicolò Schira.





​​A mesmo fonte ainda crava que Paris Saint-Germain e Real Madrid são os outros dois clubes interessados na contratação de Pogba ao final de 2019/20, mas que a preferência do atleta está bem definida: quer voltar a vestir a camisa da Juventus, clube que o projetou ao mundo.