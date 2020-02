Juventus x Brescia | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Vice-líder do Campeonato Italiano, a Juventus volta a campo neste domingo com a missão de vencer o Brescia, em casa, e dar uma secada. Com 54 pontos conquistados até o momento, o time de ​Cristiano Ronaldo só está atrás da Inter de Milão pelos critérios de desempate. Só que como o rival pega a Lazio (terceira colocada), em Roma, a chance de terminar o final de semana mais uma vez na ponta da tabela é bastante grande. Agora, se for surpreendida pelo adversário, que ocupa a penúltima posição, pode até mesmo perder o segundo posto.

Ficha técnica​ Juventus x Brescia​ ​Data ​16/02/2020 ​Hora 11h (horário de Brasília)​ ​Local Allianz Stadium, em Turim​ ​Árbitro ​Daniele Chiffi ​VAR ​Piero Giacomelli ​Onde assistir ​DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus​ ​Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Bentancur, Pjanic e Rabiot; Ramsey; Dybala e Cristiano Ronaldo. ​Brescia ​Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella; Bisoli, Dessena, Tonali e Spalek; Torregrossa e Balotelli.