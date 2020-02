Juventus x Fiorentina | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Campeonato criticado pela dominância de um só time nos últimos anos, o Italiano desponta como uma das ligas nacionais mais equilibradas/disputadas da atual temporada, ao lado do Alemão. A Juventus, atual octacampeã, batalha ponto a ponto com a reforçada Inter de Milão de Antonio Conte. Neste domingo (2), a gigante de Turim terá um grande desafio contra a Fiorentina, onde a vitória será fundamental para assegurar a liderança. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este belo confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Juventus x Fiorentina ​Motivo: ​22ª rodada da Serie A Tim 2019/20 ​Data: ​02/02/2020 Hora:​ ​08h30 (de Brasília) ​Local: ​Allianz Stadium, em Turim (ITA) ​Árbitro: ​Fabrizio Pasqua ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Juventus: ​Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuaín. ​Provável Fiorentina: ​Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti (Dalbert); Chiesa, Vlahovic (Cutrone).

Para este importante compromisso em casa, Maurizio Sarri segue sem poder contar com os lesionados Giorgio Chiellini e Demiral, que se recuperam de graves contusões no joelho, além do lateral Danilo e do volante Khedira. De Sciglio, que seria envolvido em uma troca com o Paris Saint-Germain, permaneceu em Turim e deve figurar entre os relacionados. O volante Emre Can, negociado ao Dortmund, se despediu do clube.

A Viola também tem o seus problemas relativos ao elenco. O veterano francês Franck Ribéry segue fora de combate se recuperando de contusão, enquanto Martin Cáceres (ex-Juve) e Nikola Milenkovic cumprem suspensão e não poderão atuar.

Últimos cinco jogos e classificação

​Juventus ​Fiorentina ​Roma 1 x 2 Juventus (12/01) ​Fiorentina 1 x 0 SPAL (12/01) ​Juventus 4 x 0 Udinese (15/01) – Copa ​Fiorentina 2 x 1 Atalanta (15/01) – Copa ​Juventus 2 x 1 Parma (19/01) ​Napoli 0 x 2 Fiorentina (18/01) ​Juventus 3 x 1 Roma (22/01) – Copa ​Fiorentina 0 x 0 Genoa (25/01) ​Napoli 2 x 1 Juventus (26/01) ​Inter de Milão 2 x 1 Fiorentina (29/01) – Copa

Liderada por um inspirado ​Cristiano Ronaldo, a Juventus ultrapassou a Inter de Milão e retomou a liderança do Campeonato Italiano, posto que se habitou a ocupar na última década. O revés na rodada 21 contra o Napoli, no entanto, deixou a competição bastante em aberto: o clube de Turim soma 51 pontos, contra 48 do rival nerazzurro. A Fiorentina, por outro lado, está em débito com seu torcedor, emplacando uma campanha bem abaixo de seu verdadeiro potencial: é apenas a décima terceira colocada, com 25 pontos.