La U x Internacional | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Chegou a hora! E é praticamente proibido vacilar. Nesta terça-feira, o ​Internacional faz sua estreia na Libertadores da América. Logo de cara, com uma decisão pela frente. Em Santiago, o time encara a Universidad de Chile no jogo de ida do primeiro de dois mata-matas que poderão levá-lo à fase de grupos da principal competição do continente. Depois de fazer sua parte na arrancada do Campeonato Gaúcho e garantir classificação antecipada à semifinal do primeiro turno, a equipe comandada por Eduardo Coudet tem, sim, seu primeiro grande teste na temporada.

Ficha técnica​ Universidad de Chile x Internacional​ ​Data ​04/02/2020 ​Hora ​18h (horário de Brasília) ​Local ​Estádio Nacional, em Santiago ​Árbitro ​Facundo Tello (Argentina) ​Onde assistir ​Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universidad de Chile​ ​Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino e Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Sebastián Galani, Luis Rojas e Walter Montillo; Ángelo Henríquez e Joaquín Larrivey ​Internacional Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick (Thiago Galhardo); D’Alessandro e Paolo Guerrero.​

Por conta dos protestos no país, as autoridades de segurança pediram a modificação do horário da partida para que a mesma seja disputada, inteiramente, com luz do dia. Alheio a isso, o técnico Hernán Caputto aposta em mais uma boa atuação de Walter Montillo e nos gols de Larrivey para tentar a sorte diante dos gaúchos.

No Inter, Coudet, praticamente, não faz mistério. Muito embora Thiago Galhardo, pelas boas atuações no início de temporada, tenha feito o suficiente para merecer um lugar no time, a tendência é pela manutenção de Patrick pelo lado esquerdo do meio-campo, junto com outros três jogadores que não são propriamente meias de articulação. Assim, D’Alessandro tende a ser o parceiro de Paolo Guerrero no ataque.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​UNIVERSIDAD DE CHILE INTERNACIONAL​ ​Universidad de Chile 4 x 1 Cobresal (11/10) ​Internacional 2 x 1 Atlético-MG (08/12) ​Universidad de Chile 3 x 0 Unión Española (18/01) – W.O. ​Juventude 0 x 1 Internacional (23/01) ​Universidad de Chile 1 x 2 Colo-Colo (22/01) ​Internacional 3 x 1 Pelotas (26/01) ​Huachipato 2 x 1 Universidad de Chile (26/01) ​São Luiz 3 x 4 Internacional (29/01) ​Universidad de Chile 5 x 1 Curicó (01/02) ​Ypiranga 0 x 0 Internacional (01/02)

Em um momento de quebra de paradigmas, o Inter tenta mostrar que, sim, pode ter um futebol diferente do que o apresentado nos últimos anos. E sem deixar de ser competitivo.