Landim autoriza pagamento de R$ 20 milhões e Fla espera fechar com último reforço pedido por Jesus

​A equipe principal do Flamengo fez quatro jogos oficiais no ano e já conquistou o primeiro título da temporada: a Supercopa do Brasil em cima do Athletico-PR. Após mais uma boa partida, o Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Independiente del Valle pela final da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo será realizado na próxima quarta-feira (19), no Equador, e a decisão ocorrerá no Maracanã.

Após o triunfo contra os paranaenses, Jorge Jesus voltou a conversar novamente com a diretoria flamenguista e ressaltou a importância de ter um lateral-direito para fechar o elenco neste primeiro semestre. Com a saída de Rodinei, o “Mister” entende que falta um jogador com mais rodagem para ser o reserva imediato de Rafinha. Guga, do Atlético-MG, esteve na mira recentemente, mas o negócio esfriou e um colombiano virou a bola da vez.

O jornalista ​Gustavo Henrique informou na tarde desta segunda-feira (17), que existe uma confiança por parte do Mengão na negociação com Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, que já teria entrado em contato com o ​Flamengo e sinalizado positivamente sobre as tratativas entre as partes. O valor pedido é de R$ 25,9 milhões, mas o Mais Querido do Brasil acredita que pode contratar o jogador de 23 anos por até R$ 20 milhões.

Flamengo está próximo de contratar o lateral direito Daniel Munoz do Atlético Nacional, o clube já deu prioridade ao Flamengo mesmo com o interesse do Palmeiras. E quer 6 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do jogador. Via: El Deportivo (Colômbia) — Paixão RubroNegra (@Urubudailha) February 17, 2020

Os dirigentes flamenguistas, Bruno Spindel e Marcos Braz, já foram autorizados pelo presidente Rodolfo Landim a tentar concretizar o negócio. O mandatário do clube carioca deseja atender a mais um pedido do comandante português. Nos próximos dias, as conversas devem ser intensificadas e o Fla acredita que possa contratar o lateral-direito até o final deste mês.