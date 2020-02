Landim indica destino de Jesus e Braz atualiza movimentação do Fla no mercado; 2 reforços em pauta

​O Flamengo mais uma vez passou por cima do adversário e levantou mais uma taça na temporada. Após aplicar 3 a 0 no Independiente del Valle, o Rubro-Negro carioca conquistou a Recopa Sul-Americana. Mesmo com um a menos (Willian Arão foi expulso), o time do Mengão manteve a intensidade e os mais de 68 mil pessoas presentes no Maracanã ficaram bastante felizes.

Após a partida, Rodolfo Landim concedeu entrevista para alguns jornalistas na zona mista e abriu o jogo sobre a permanência de Jorge Jesus. Em tom descontraído, de acordo com o mandatário, o português deve permanecer no ​Mais Querido do Br​asil: “Vai ficar, claro que vai ficar. (Sobre o mais uma final) Coração tá bem, se eu não morri hoje, é porque estou bem”.

Já o vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, atualizou a movimentação do clube carioca no mercado ao portal “​O Dia”. O Flamengo ainda tenta contratar mais dois reforços: um lateral-direito e um meio-campista. O cartola negou qualquer possibilidade de trocar Diego Ribas com Guga, do Atlético-MG. Ainda durante a resposta, Braz explica conversa com Renato Augusto no carnaval. O jogador está atualmente no Beijing Guoan, da China, e seria um dos alvos na lista do clube, assim como Thiago Alcântara, do Barcelona.

@ZonaRubroNegra o Flamengo precisa de 3 reforços, um lateral direito, um meia central e um meia de lado(ponto)canhoto, o lateral direito vejo o Argentino Saraiva encostado no Porto — Manoel Victor (@manoelCruel) February 25, 2020

“Lateral-direito tem os dois aí, os dois são campeões, estão aí. Falaram até em troca o Diego Ribas, não tem nada disso. Mas não vou ficar aqui o dia todo desmentindo jornalista ou qualquer outra pessoa porque tem que se respeitar a informação da pessoa. Eu sempre respeito. Eu vi o Renato Augusto quando subiu para o profissional. Era uma outra concepção, era outro Flamengo, eu era diretor de futebol, ele tinha 17, 18 anos… Não vou falar que é meu amigo pessoal, mas tenho uma relação boa com ele. A gente se encontrou no carnaval e ficamos conversando, falando de Flamengo, falamos da gripe lá na Ásia… A gente ficou conversando. Fizeram uma filmagem escondida, mas é normal, tranquilo”, explicou o dirigente.