Larissa Manoela deverá formar par romântico com Rafael Vitti em “Além da Ilusão” – Bastidores

Trata-se de uma novela das seis da TV Globo.

Uma vez confirmada no elenco de “Além da Ilusão”, Larissa Manoela voltará à TV Globo formando par romântico com Rafael Vitti. A obra substituirá “Nos Tempos do Imperador”, que entrará na sequência de “Éramos Seis”.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, outro nome cotado para o elenco da trama, que está sendo escrita por Alessandra Poggi, é o de Marina Ruy Barbosa, fora do ar depois de “O Sétimo Guardião”. Se não for confirmada na trama das seis, o nome de Marina poderá surgir na lista do elenco de “A Morte Pode Esperar”, título provisório de uma comédia de Mauro Wilson, que vai substituir “Salve-se Quem Puder” na faixa das sete, a partir de 27 de julho.

Voltando a falar de “Além da Ilusão”, Larissa, além de formar par com Vitti, defenderá a filha da personagem de Claudia Raia.